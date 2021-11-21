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Балтика - Ротор

21.11.2021, Воскресенье, 18:00 мск Калининград, стадион Калининград Россия. ФНЛ, 24 тур Балтика - Ротор
Россия. ФНЛ (2021/2022)
6 тур
14 августа, суббота 19:00 Ротор 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2019/2020)
14 тур
21 сентября, суббота 18:00 Балтика 2:1 Ротор
Россия. ФНЛ (2018/2019)
30 тур
7 апреля, воскресенье 13:00 Ротор 1:0 Балтика
12 тур
19 сентября, среда 20:00 Балтика 1:1 Ротор
Россия. ФНЛ (2017/2018)
28 тур
17 марта, суббота 16:00 Балтика 1:0 Ротор
10 тур
27 августа, воскресенье 16:00 Ротор 0:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
29 тур
31 марта, понедельник 14:30 Ротор 1:2 Балтика
11 тур
28 августа, среда 20:00 Балтика 0:2 Ротор
Россия. ФНЛ (2012/2013)
20 тур
5 ноября, понедельник 17:00 Ротор 3:0 Балтика
4 тур
30 июля, понедельник 20:00 Балтика 0:1 Ротор
Россия. Первый дивизион 2010
26 тур
24 августа, вторник 19:00 Ротор 1:0 Балтика
6 тур
21 апреля, среда 20:00 Балтика 3:2 Ротор
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ротор 1:1 Балтика
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Балтика 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Ротор 2:1 Балтика
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Балтика 0:1 Ротор
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Ротор 1:0 Балтика
14 тур
2 июля, вторник 00:00 Балтика 0:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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