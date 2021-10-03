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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Кубань
Акрон - Кубань: обзор матча 03 октября 2021
Акрон
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акрон - Кубань
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
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Акрон
Кубань
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
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