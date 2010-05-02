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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Бенфика
Порту - Бенфика: обзор матча 02 мая 2010
Порту
02.05.2010, воскресенье, 23:15
Чемпионат Португалии, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бенфика
43'
Б. Алвеш
60'
Э. Фариас
83'
Ф. Беллуски
57'
Луизао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Бенфика
Замена
Т. Коста
️️️️
Ф. Беллуски
+2
+1
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 3:1!
Ф. Беллуски
Замена
А. Кардек
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Велдон
️️️️
Х. Савиола
Желтая карточка
Фернандо
Замена
П. Аймар
️️️️
Х. Гарсия
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Фариас
ГОЛ! 2:1!
Э. Фариас
Пас отдал
Ф. Беллуски
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Луизао
ГОЛ! 1:1!
Луизао
Пас отдал
М. Перейра
Замена
М. Лопеш
️️️️
Р. Мейрелеш
Вторая желтая
Х. Фусиле
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Б. Алвеш
Пас отдал
Ф. Беллуски
16'
Желтая карточка
Д. Луис
14'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Х. Фусиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
34
Бету
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
(К)
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
5
Фернандо
ОП
25
Фернандо Беллуски
АП
13
Фреди Гуарин
ПП
7
Халк
ЦФ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Бенфика
1
Ким
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
22
Карлуш Мартинш
АП
7
Рамирес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Порту
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Томас Коста
ОП
8
Диего Валери
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
10
Пабло Аймар
АП
9
Велдон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Бету
2
Перейра
6
Роланду
22
Алвеш
7
Фусиле
5
Фернандо
14
Мейрелеш
13
Гуарин
25
Беллуски
9
Фариас
7
Халк
4-1-1-2-2
1
Ким
2
Перейра
4
Луис
4
Луизао
17
Коэнтрау
6
Хави Гарсия
7
Рамирес
11
Ди Мария
22
Мартинш
7
Кардосо
16
Савиола
14
Мейрелеш
13
Лопеш
13
Лопеш
14
Мейрелеш
9
Фариас
7
Родригес
7
Родригес
9
Фариас
25
Беллуски
5
Коста
5
Коста
25
Беллуски
6
Хави Гарсия
10
Аймар
10
Аймар
6
Хави Гарсия
16
Савиола
9
Велдон
9
Велдон
16
Савиола
22
Мартинш
14
Кардек
14
Кардек
22
Мартинш
Остались в запасе
Порту
Бенфика
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Порту - Бенфика
4
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:10 (прямая)
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