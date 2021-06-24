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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 24 июня 2021
Бразилия
24.06.2021, четверг, 03:00
Кубок Америки, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Колумбия
78'
Р. Фирмино
90+10'
Каземиро
10'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Колумбия
90'
+12
Желтая карточка
Г. Куэльяр
ГОЛ! 2:1!
Каземиро
Пас отдал
Неймар
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
В. Барриос
90'
+1
Замена
О. Мурильо
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
Неймар
87'
81'
Желтая карточка
Д. Оспина
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Р. Лоди
78'
Замена
Эвертон
️️️️
Г. Жезус
77'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Ришарлисон
77'
70'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Л. Пакета
️️️️
Фред
68'
64'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
Д. Сапата
64'
Замена
М. Борха
️️️️
Р. Борре
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Сандро
62'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Э. Рибейро
46'
Желтая карточка
Э. Рибейро
27'
Желтая карточка
А. Сандро
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Фред
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
1
Алиссон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
20
Лукас Пакета
АП
19
Эвертон
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
18
Густаво Куэльяр
ОП
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Вевертон
6
Сандро
4
Маркиньос
3
Силва
13
Данило
5
Каземиро
22
Рибейро
8
Фред
10
Неймар
9
Ришарлисон
18
Жезус
4-2-1-1-2
1
Оспина
2
Муньос
23
Санчес
6
Тесильо
13
Мина
5
Барриос
15
Урибе
11
Куадрадо
7
Диас
7
Сапата
19
Борре
6
Сандро
16
Лоди
16
Лоди
6
Сандро
8
Фред
20
Пакета
20
Пакета
8
Фред
18
Жезус
19
Эвертон
19
Эвертон
18
Жезус
9
Ришарлисон
21
Барбоза
21
Барбоза
9
Ришарлисон
22
Рибейро
20
Фирмино
20
Фирмино
22
Рибейро
7
Сапата
18
Куэльяр
18
Куэльяр
7
Сапата
7
Диас
3
Мурильо
3
Мурильо
7
Диас
19
Борре
9
Борха
9
Борха
19
Борре
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
23
Эдерсон
ВР
1
Алиссон
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
1
Алиссон
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
7
Винисиус
ЛВ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
14
Бальдомеро Перласа
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
28
Йимми Чара
ПВ
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Бразилия - Колумбия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
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