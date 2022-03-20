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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Виборг
Орхус - Виборг: обзор матча 20 марта 2022
Орхус
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Дания. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
16'
М. Андерсон
59'
Н. Бюрги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Виборг
Вторая желтая
С. Хауснер
90'
+8
Желтая карточка
Д. Уилшир
90'
+1
86'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Т. Бек
85'
Желтая карточка
Ф. Путрос
Желтая карточка
С. Хауснер
79'
73'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
Замена
П. Мортенсен
️️️️
D. Kurminowski
64'
Замена
М. Бунду
️️️️
А. Гренбек
64'
61'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Бонде
61'
Замена
М. Ндион
️️️️
А. Джатта
59'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бюрги
51'
Желтая карточка
Д. Аньембе
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
50'
Желтая карточка
Н. Поульсен
49'
Желтая карточка
А. Гренбек
34'
Желтая карточка
A. D'Alberto
27'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
А. Мунксгор
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Андерсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Виборг
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
2-5-1-2
1
Хансен
20
Хауснер
3
Мунксгор
29
Брандхоф
11
Гренбек
6
Поульсен
10
Уилшир
23
Андерсон
19
Кал
91
31
Биссек
2-1-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
21
Лонвейк
1
Лунд
3
Лауритсен
3
Серенсен
13
Греннинг
3
Мунксгор
5
5
3
Мунксгор
11
Гренбек
7
Бунду
7
Бунду
11
Гренбек
91
9
Мортенсен
9
Мортенсен
91
6
Бонде
8
Леманс
8
Леманс
6
Бонде
31
Бек
8
Замбурек
8
Замбурек
31
Бек
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
20
Джатта
7
Ндион
7
Ндион
20
Джатта
Остались в запасе
Орхус
Виборг
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Орхус - Виборг
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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