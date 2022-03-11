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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Сендерийск
Нордшелланд - Сендерийск: обзор матча 11 марта 2022
Нордшелланд
11.03.2022, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
46'
О. Вилладсен
2'
D. Tchamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Сендерийск
78'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
77'
Желтая карточка
R. Hassan
72'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
K. Ingi Kristinsson
Замена
М. Андерсен
️️️️
Я. Кристенсен
70'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
М. Диоманде
70'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Б. Нигрен
69'
Желтая карточка
М. Бидструп
62'
61'
Замена
R. Hassan
️️️️
P. Buch Christiansen
ГОЛ! 1:1!
О. Вилладсен
Пас отдал
О. Антман
46'
Желтая карточка
А. Нагало
41'
36'
Желтая карточка
D. Tchamba
17'
Желтая карточка
Э. Хольм
Замена
А. Нагало
️️️️
К. Хансен
14'
2'
ГОЛ! 0:1!
D. Tchamba
Пас отдал
Н. Томсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
2-4-1-4
4
Хансен
15
Марксен
33
Кристенсен
10
Диоманде
11
Антман
2
Бидструп
9
Хансен
2
Вилладсен
13
Хансен
8
Нигрен
3
Фрезе
3-3-5
12
3
Гартенманн
5
17
6
Томсен
22
Фредериксен
20
Томас
3
Хольм
18
23
20
10
Диоманде
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
10
Диоманде
33
Кристенсен
8
Андерсен
8
Андерсен
33
Кристенсен
8
Нигрен
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Нигрен
4
Хансен
39
Нагало
39
Нагало
4
Хансен
20
77
77
20
23
29
Мумбанья
29
Мумбанья
23
Остались в запасе
Нордшелланд
Сендерийск
22
Emmanuel Ogura
ВР
27
Рокко Асконе
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
23
Robin Schouten
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
27
Рокко Асконе
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
Остались в запасе
23
Robin Schouten
ЦЗ
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Нордшелланд - Сендерийск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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