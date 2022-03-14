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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Ольборг
Оденсе - Ольборг: обзор матча 14 марта 2022
Оденсе
14.03.2022, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Ольборг
15'
И. Жебали
53'
M. Fenger
3'
К. Хег
62'
М. Макарич
77'
К. Куск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Ольборг
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
Й. Тверсков
90'
+1
81'
Желтая карточка
К. Куск
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Fenger
80'
77'
ГОЛ! 2:3!
К. Куск
76'
Замена
А. Эмента
️️️️
П. Феррейра
Замена
Я. Бреум
️️️️
С. Свендсен
72'
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Макарич
Пас отдал
К. Куск
58'
Замена
П. Феррейра
️️️️
М. Кристенсен
58'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Хойхольт
58'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Я. Нильсен
ГОЛ! 2:1!
M. Fenger
Пас отдал
И. Жебали
53'
39'
Желтая карточка
М. Хойхольт
29'
Замена
М. Макарич
️️️️
К. Хег
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
15'
7'
Желтая карточка
Р. Теланнер
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Хег
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-2-4
1
16
Кинг
15
Иванчевич
6
Тверсков
3
6
11
Сабби
11
Жебали
9
7
Свендсен
2
Микельсон
3-2-4-2
45
Хагельскьер
2
Паллесен
3
Нильсен
4
Гранли
5
Теланнер
26
Кристенсен
18
Прип
8
Фоссум
6
Хойхольт
9
Хег
35
Ринне
6
Тверсков
23
23
6
Тверсков
9
9
Кадрии
9
Кадрии
9
7
Свендсен
10
Бреум
10
Бреум
7
Свендсен
3
Нильсен
4
Тораринссон
4
Тораринссон
3
Нильсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
6
Феррейра
26
Кристенсен
6
Хойхольт
7
Куск
7
Куск
6
Хойхольт
9
Хег
9
Макарич
9
Макарич
9
Хег
Феррейра
18
Эмента
18
Эмента
Феррейра
Остались в запасе
Оденсе
Ольборг
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
12
Тео Сандер
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Оденсе - Ольборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Ольборг
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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