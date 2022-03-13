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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Орхус
Брондбю - Орхус: обзор матча 13 марта 2022
Брондбю
13.03.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
24'
М. Дивкович
52'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Орхус
90'
+4
Желтая карточка
Я. Биссек
90'
+1
Замена
А. Мунксгор
️️️️
A. D'Alberto
89'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Замена
C. Björk
️️️️
А. Слимане
89'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Дивкович
80'
78'
Замена
O. Lund
️️️️
Э. Кал
78'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
М. Дивкович
70'
Желтая карточка
С. Хедлунд
65'
65'
Замена
П. Мортенсен
️️️️
D. Kurminowski
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Греве
63'
60'
Желтая карточка
A. D'Alberto
Желтая карточка
А. Брус
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Гренбек
ГОЛ! 1:0!
М. Дивкович
Пас отдал
А. Слимане
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Орхус
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хермансен
24
Ростед
15
Риверос
2
Максе
5
Хеггхейм
5
Брус
20
Слимане
5
Радошевич
17
Греве
24
Дивкович
8
Белл
2-5-1-2
1
Хансен
5
20
Хауснер
19
Кал
11
Гренбек
6
Поульсен
10
Уилшир
23
Андерсон
7
Бунду
91
31
Биссек
20
Слимане
15
15
20
Слимане
17
Греве
15
Хедлунд
15
Хедлунд
17
Греве
24
Дивкович
30
Квистгарден
30
Квистгарден
24
Дивкович
19
Кал
2
2
19
Кал
5
3
Мунксгор
3
Мунксгор
5
10
Уилшир
29
Брандхоф
29
Брандхоф
10
Уилшир
91
9
Мортенсен
9
Мортенсен
91
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
Остались в запасе
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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