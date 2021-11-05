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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Нордшелланд
Виборг - Нордшелланд: обзор матча 05 ноября 2021
Виборг
05.11.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Нордшелланд
12'
Я. Бонде
90+2'
Л. Крамер
26'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Нордшелланд
Вторая желтая
Л. Крамер
90'
+6
90'
+3
Замена
A. Bredahl Pedersen
️️️️
О. Антман
ГОЛ! 2:1!
Л. Крамер
90'
+2
Замена
А. Джатта
️️️️
Ю. Бакиз
87'
Замена
С. Бергер
️️️️
Ж. Грот
75'
Замена
И. Саид
️️️️
Ф. Путрос
75'
69'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Андерсен
68'
Замена
L. Lykkegaard
️️️️
Д. Свенссон
Замена
Т. Бек
️️️️
К. Леманс
61'
Замена
Й. Греннинг
️️️️
Д. Лонвейк
61'
Желтая карточка
М. Лауритсен
48'
46'
Замена
А. Нагало
️️️️
Й. Йенсен-Аббью
Желтая карточка
Л. Крамер
43'
26'
ГОЛ! 1:1!
О. Антман
Желтая карточка
С. Греннинг
25'
12'
Желтая карточка
E. Ogura
ГОЛ! 1:0!
Я. Бонде
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
20
Алассана Джатта
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
0
L. Lykkegaard
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
2-5
31
Андерсен
6
Бонде
8
Леманс
3
Серенсен
10
Бакиз
17
Греннинг
21
Лонвейк
3
Лауритсен
1-5-4
22
17
Тюхосен
3
17
Франсис
11
Антман
8
Андерсен
33
Кристенсен
7
Адингра
2
Вилладсен
5
Йенсен-Аббью
24
Свенссон
10
Бакиз
20
Джатта
20
Джатта
10
Бакиз
21
Лонвейк
13
Греннинг
13
Греннинг
21
Лонвейк
31
Грот
14
Бергер
14
Бергер
31
Грот
55
Путрос
19
Саид
19
Саид
55
Путрос
8
Леманс
31
Бек
31
Бек
8
Леманс
24
Свенссон
0
0
24
Свенссон
5
Йенсен-Аббью
39
Нагало
39
Нагало
5
Йенсен-Аббью
8
Андерсен
81
Валта
81
Валта
8
Андерсен
11
Антман
52
52
11
Антман
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
1
Лукас Лунд
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
13
Дуду
ВР
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Лукас Лунд
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
13
Дуду
ВР
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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