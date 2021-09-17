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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Оденсе
Ольборг - Оденсе: обзор матча 17 сентября 2021
Ольборг
17.09.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Оденсе
70'
Р. Теланнер
84'
А. Хагельскьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Оденсе
Желтая карточка
Я. Нильсен
90'
+1
87'
Желтая карточка
Й. Тверсков
86'
Замена
А. Андерсен
️️️️
Э. Сабби
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Хойхольт
85'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
М. Макарич
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Хагельскьер
Пас отдал
И. Фоссум
84'
77'
Замена
M. Fenger
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
77'
Замена
М. Опондо
️️️️
J. Thomasen
76'
Замена
M. Lieder
️️️️
Б. Кадрии
Желтая карточка
А. Хагельскьер
74'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
74'
ГОЛ! 1:0!
Р. Теланнер
Пас отдал
И. Фоссум
70'
Желтая карточка
Ф. Берстинг
65'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Л. Прип
61'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Росс
61'
Желтая карточка
М. Росс
60'
26'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
4-4-3
4
Гранли
5
Теланнер
2
Паллесен
2
Росс
18
Прип
8
Фоссум
10
Берстинг
6
Хойхольт
35
Ринне
9
Макарич
6
Феррейра
3-5-2
1
3
3
6
Тверсков
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
18
21
Трандарсон
23
9
Кадрии
2
Микельсон
2
Росс
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
2
Росс
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
9
Макарич
26
Кристенсен
26
Кристенсен
9
Макарич
6
Хойхольт
22
Прица
22
Прица
6
Хойхольт
18
Прип
7
Трайковски
7
Трайковски
18
Прип
18
11
Опондо
11
Опондо
18
11
Сабби
30
Андерсен
30
Андерсен
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
10
10
9
Кадрии
Остались в запасе
Ольборг
Оденсе
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Ольборг - Оденсе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
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2021.01.21 19:55
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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