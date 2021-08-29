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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Виборг
Сендерийск - Виборг: обзор матча 29 августа 2021
Сендерийск
29.08.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Виборг
26'
Э. Корнвиг
66'
D. Prosser
31'
Й. Греннинг
57'
С. Греннинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Виборг
89'
Желтая карточка
Ф. Путрос
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
87'
87'
Замена
А. Джатта
️️️️
С. Греннинг
86'
Желтая карточка
М. Лауритсен
75'
Замена
Ж. Грот
️️️️
Т. Бек
74'
Желтая карточка
J. Mensah
ГОЛ! 2:2!
D. Prosser
Пас отдал
T. Abdulrahman
66'
Замена
D. Prosser
️️️️
K. Ingi Kristinsson
65'
65'
Замена
J. Mensah
️️️️
И. Саид
64'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
С. Бергер
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Греннинг
Пас отдал
С. Бергер
55'
Желтая карточка
И. Саид
45'
Желтая карточка
С. Греннинг
31'
ГОЛ! 1:1!
Й. Греннинг
ГОЛ! 1:0!
Э. Корнвиг
Пас отдал
Э. Хольм
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
3
Эмиль Хольм
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Виборг
26
Can Dursun
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
0
J. Mensah
ЦФ
2-2-5
3
Гартенманн
5
17
29
77
20
Томас
23
25
8
Корнвиг
1-5
6
Бонде
13
Греннинг
55
Путрос
6
Крамер
3
Лауритсен
3
Серенсен
29
6
6
29
23
0
0
23
14
Бергер
21
Лонвейк
21
Лонвейк
14
Бергер
31
Бек
31
Грот
31
Грот
31
Бек
17
Греннинг
20
Джатта
20
Джатта
17
Греннинг
19
Саид
0
0
19
Саид
Остались в запасе
Сендерийск
Виборг
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
26
Can Dursun
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Остались в запасе
26
Can Dursun
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Сендерийск - Виборг
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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