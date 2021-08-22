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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Орхус
Виборг - Орхус: обзор матча 22 августа 2021
Виборг
22.08.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Орхус
16'
Я. Бонде (П)
26'
И. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Орхус
90'
Желтая карточка
С. Тенгстедт
85'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Мунксгор
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
85'
84'
Замена
O. Lund
️️️️
Ф. Тингагер
84'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
Н. Поульсен
Замена
Д. Аньембе
️️️️
Ф. Путрос
84'
Замена
Ж. Грот
️️️️
Т. Бек
79'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Бонде
79'
Желтая карточка
Ф. Путрос
78'
Желтая карточка
Т. Бек
70'
Замена
J. Mensah
️️️️
И. Саид
66'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
59'
46'
Замена
А. Гренбек
️️️️
A. D'Alberto
46'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Z. Duncan
ГОЛ! 2:0!
И. Саид
Пас отдал
Й. Греннинг
26'
Желтая карточка
К. Серенсен
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Бонде
16'
15'
Желтая карточка
Я. Биссек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
26
Can Dursun
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
0
J. Mensah
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1-5
6
Бонде
3
Серенсен
17
Греннинг
21
Лонвейк
13
Греннинг
55
Путрос
3-4-3
1
Хансен
5
3
Мунксгор
5
Тингагер
24
33
6
Поульсен
19
Кал
23
Торстейнссон
31
Биссек
9
Мортенсен
55
Путрос
24
Аньембе
24
Аньембе
55
Путрос
6
Бонде
8
Леманс
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
0
0
19
Саид
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
31
Бек
31
Грот
31
Грот
31
Бек
6
Поульсен
18
18
6
Поульсен
5
Тингагер
2
2
5
Тингагер
24
29
Брандхоф
29
Брандхоф
24
5
11
Гренбек
11
Гренбек
5
3
Мунксгор
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
3
Мунксгор
Остались в запасе
Виборг
Орхус
26
Can Dursun
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
26
Can Dursun
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
Остались в запасе
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Виборг - Орхус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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Виборг
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