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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Сендерийск
Копенгаген - Сендерийск: обзор матча 22 августа 2021
Копенгаген
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сендерийск
50'
П. Бьель
72'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Сендерийск
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Й. Винд
90'
+4
90'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
V. Ekani
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
П. Бьель
80'
Замена
Л. Сингх
️️️️
М. Дарами
80'
79'
Замена
P. Kanstrup
️️️️
R. Hassan
ГОЛ! 2:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. Дарами
72'
Желтая карточка
Зека
66'
Замена
К. Дикс
️️️️
П. Анкерсен
62'
Замена
Й. Стаге
️️️️
В. Бевинг
62'
ГОЛ! 1:0!
П. Бьель
50'
46'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
Э. Корнвиг
29'
Желтая карточка
R. Hassan
15'
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
А. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Хочолава
20
Бойлесен
2
Анкерсен
6
Зека
11
Бевинг
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
2-2-5
3
Гартенманн
5
17
29
18
Якобсен
3
Хольм
18
8
Корнвиг
77
9
Дарами
11
Сингх
11
Сингх
9
Дарами
2
Анкерсен
4
Дикс
4
Дикс
2
Анкерсен
11
Бевинг
6
Стаге
6
Стаге
11
Бевинг
19
Винд
10
Харальдссон
10
Харальдссон
19
Винд
16
Бьель
19
Хойлунд
19
Хойлунд
16
Бьель
77
27
27
77
8
Корнвиг
6
6
8
Корнвиг
29
23
23
29
18
Якобсен
25
25
18
Якобсен
Остались в запасе
Копенгаген
Сендерийск
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Копенгаген - Сендерийск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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