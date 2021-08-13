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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Мидтьюлланд
Сендерийск - Мидтьюлланд: обзор матча 13 августа 2021
Сендерийск
13.08.2021, пятница, 18:30
Дания. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
4'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Мидтьюлланд
78'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Эвандер
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
V. Ekani
75'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
А. Якобсен
75'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
Э. Корнвиг
67'
65'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Г. Исаксен
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Hassan
63'
Желтая карточка
С. Гартенманн
61'
41'
Желтая карточка
Д. Андерссон
31'
Красная карточка
Ж. Брумадо
Желтая карточка
M. Albaek
26'
13'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Д. Коолс
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Брумадо
Пас отдал
А. Дрейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
11
Авер Мабиль
ЦП
35
Шарлес
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
2-2-5
3
Гартенманн
5
17
29
18
18
Якобсен
10
Йенсен
77
3
Хольм
3-3-2-1-1
1
Лоссль
29
Паулиньо
27
Коолс
2
Андерссон
28
Святченко
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
10
Эвандер
10
Дрейер
74
Брумадо
18
Якобсен
3
Шмидль
3
Шмидль
18
Якобсен
77
34
Эскесен
34
Эскесен
77
29
22
Фредериксен
22
Фредериксен
29
8
Корнвиг
23
23
8
Корнвиг
11
Исаксен
11
Мабиль
11
Мабиль
11
Исаксен
10
Эвандер
23
Андерсон
23
Андерсон
10
Эвандер
27
Коолс
24
Мадсен
24
Мадсен
27
Коолс
Остались в запасе
Сендерийск
Мидтьюлланд
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Сендерийск - Мидтьюлланд
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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