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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Нордшелланд
Сендерийск - Нордшелланд: обзор матча 02 августа 2021
Сендерийск
02.08.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Нордшелланд
45'
О. Вилладсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Нордшелланд
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
D. Tchamba
90'
+9
90'
+3
Красная карточка
А. Франсис
87'
Замена
M. Woledzi
️️️️
А. Нагало
83'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Диоманде
81'
Желтая карточка
М. Диоманде
76'
Замена
И. Садик
️️️️
Л. Кулибали
76'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Корнвиг
67'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Э. Фредериксен
67'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
J. Simonsen
67'
64'
Желтая карточка
А. Нагало
Желтая карточка
Э. Корнвиг
55'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Вилладсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Сендерийск
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
23
Mads Hansen
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Нордшелланд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
2-3-5
3
Гартенманн
5
6
29
22
Фредериксен
18
21
18
Якобсен
8
Корнвиг
3
Хольм
2-3-1-4
1
Виндаль
17
Тюхосен
4
Хансен
10
Диоманде
17
Франсис
8
Андерсен
21
Шельдеруп
39
Нагало
2
Вилладсен
3
Фрезе
28
Кулибали
18
3
Шмидль
3
Шмидль
18
22
Фредериксен
34
Эскесен
34
Эскесен
22
Фредериксен
8
Корнвиг
77
77
8
Корнвиг
21
23
23
21
39
Нагало
3
3
39
Нагало
10
Диоманде
33
Кристенсен
33
Кристенсен
10
Диоманде
28
Кулибали
11
Садик
11
Садик
28
Кулибали
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
Остались в запасе
Сендерийск
Нордшелланд
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
23
Mads Hansen
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
23
Mads Hansen
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Нордшелланд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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