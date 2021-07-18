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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Виборг
Нордшелланд - Виборг: обзор матча 18 июля 2021
Нордшелланд
18.07.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Виборг
14'
О. Антман (П)
58'
Л. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Виборг
Желтая карточка
E. Nnamani
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Л. Крамер
90'
+4
Замена
️️️️
Й. Греннинг
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
87'
Замена
️️️️
А. Шельдеруп
75'
Желтая карточка
А. Шельдеруп
66'
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. Крамер
Замена
️️️️
О. Антман
54'
Замена
М. Андерсен
️️️️
М. Диоманде
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Антман
14'
13'
Желтая карточка
Л. Лунд
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Нордшелланд - Виборг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
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