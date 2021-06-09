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Материалы

Франция - Болгария

08.06.2021, Вторник, 22:10 мск Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Франция - Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа A
9 тур
7 октября, суббота 21:45 Болгария 0:1 Франция
2 тур
7 октября, пятница 21:45 Франция 4:1 Болгария
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