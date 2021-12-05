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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Одд
Викинг - Одд: обзор матча 05 декабря 2021
Викинг
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
3 : 1
Завершен
Одд
58'
В. Бериша (П)
75'
С. Фридьоунссон
3'
Ф. Реннинген Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Одд
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кабран
86'
ГОЛ! 2:1!
С. Фридьоунссон
75'
73'
Замена
М. Евтович
️️️️
К. Валлем
73'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
С. Свендсен
73'
Замена
E. Jonassen
️️️️
Й. Китолано
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
Х. Танген
62'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Ш. Паттинама
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
58'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Китолано
11'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
11'
7'
Желтая карточка
Ф. Реннинген Йоргенсен
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
С. Свендсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
1-1-5
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
16
Лекберг
3
Веватне
27
Танген
8
Белл
28
Себулонсен
1-5
25
Китолано
28
Овусу
2
Рууд
4
Бьортуфт
21
Хаген
16
Китолано
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
27
Танген
11
де Ланлай
11
де Ланлай
27
Танген
11
Кабран
24
Траоре
24
Траоре
11
Кабран
20
Паттинама
23
Викстоль
23
Викстоль
20
Паттинама
25
Китолано
26
26
25
Китолано
Валлем
26
Евтович
26
Евтович
Валлем
6
Валлем
6
Валлем
7
Свендсен
15
Кастрати
15
Кастрати
7
Свендсен
Остались в запасе
Викинг
Одд
1
Арилд Остбю
ВР
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Сондре Россбах
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Викинг - Одд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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