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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Стремсгодсет
Лиллестрем - Стремсгодсет: обзор матча 27 ноября 2021
Лиллестрем
27.11.2021, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
4 : 1
Завершен
Стремсгодсет
21'
Л. Ольсен
44'
Л. Ольсен
45+1'
В. Драгснес
62'
Л. Ольсен
87'
Й. Хове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Стремсгодсет
87'
ГОЛ! 4:1!
Й. Хове
81'
Замена
S. Hammershaug
️️️️
J. Parr
81'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Ф. Фрайдей
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
71'
Замена
У. Матисен
️️️️
И. Мэттью
71'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
70'
68'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
А. Лейфссон
ГОЛ! 4:0!
Л. Ольсен
62'
Замена
D. Gustafsson
️️️️
Г. Осен
62'
53'
Желтая карточка
К. Красники
46'
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
ГОЛ! 3:0!
В. Драгснес
Пас отдал
Г. Осен
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Ольсен
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ольсен
21'
18'
Желтая карточка
А. Лейфссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
20
Ветле Драгснес
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
1-5
23
Осен
2
18
Мэттью
4
Кнудсен
6
Кайринен
24
Петтерссон
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Гулликсен
9
Фрайдей
10
Штенгель
18
Ипалибо
8
Хове
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
18
Мэттью
14
Матисен
14
Матисен
18
Мэттью
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
23
Осен
7
7
23
Осен
9
Фрайдей
4
Грегор
4
Грегор
9
Фрайдей
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
19
Лейфссон
18
Стеневик
18
Стеневик
19
Лейфссон
3
58
58
3
Остались в запасе
Лиллестрем
Стремсгодсет
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Остались в запасе
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Лиллестрем - Стремсгодсет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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