Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Бранн
Волеренга - Бранн: обзор матча 31 октября 2021
Волеренга
31.10.2021, воскресенье, 22:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 0
Завершен
Бранн
44'
В. Кьяртанссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Бранн
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
81'
Замена
Н. Томсен
️️️️
А. Лаюни
70'
58'
Замена
M. Simba
️️️️
Б. Финне
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Х. Бьордал
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
35
Леонард Жута
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Волеренга
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Бранн
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
2-5
10
Кристенсен
16
Бьордал
15
Хольм
9
Кьяртанссон
14
Лаюни
11
Сахрауи
9
Йенсен
3-5
22
Грил
7
Майре
21
Тэйлор
11
Финне
24
Кольскоген
24
Странд
6
Нильсен
20
Расмуссен
3
Кнудсен
14
Лаюни
6
Томсен
6
Томсен
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
11
Финне
70
70
11
Финне
Остались в запасе
Волеренга
Бранн
27
Albin Morfelt
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Остались в запасе
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Волеренга - Бранн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Волеренга
Бранн
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+