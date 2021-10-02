Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Лиллестрем
Сарпсборг 08 - Лиллестрем: обзор матча 02 октября 2021
Сарпсборг 08
02.10.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лиллестрем
28'
Д. Линдсет
64'
И. Коне
57'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Лиллестрем
85'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Т. Свендсен
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Э. Вихне
82'
76'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
Ф. Слердаль
76'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
D. Gustafsson
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
А. Салетрос
68'
ГОЛ! 2:1!
И. Коне
Пас отдал
А. Салетрос
64'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Д. Канаджижа
62'
Замена
Н. Наэсс
️️️️
Д. Линдсет
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
И. Мэттью
Желтая карточка
Д. Канаджижа
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Линдсет
Пас отдал
А. Салетрос
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сарпсборг 08
22
Кристиан Опсет
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Лиллестрем
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
2-5
6
Салетрос
27
Канаджижа
32
Вихне
28
Коне
10
Линдсет
20
Майгаард
6
Дюрестам
5
26
18
Мэттью
10
Ольсен
7
22
Слердаль
4
Кнудсен
10
Линдсет
3
Наэсс
3
Наэсс
10
Линдсет
32
Вихне
17
Солтведт
17
Солтведт
32
Вихне
27
Канаджижа
18
Ветти
18
Ветти
27
Канаджижа
6
Салетрос
7
7
6
Салетрос
7
10
10
7
23
Свендсен
14
Брюнес
14
Брюнес
23
Свендсен
22
Слердаль
27
Крогстад
27
Крогстад
22
Слердаль
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Лиллестрем
22
Кристиан Опсет
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
22
Кристиан Опсет
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Лиллестрем
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+