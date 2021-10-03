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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Русенборг
Кристиансунд - Русенборг: обзор матча 03 октября 2021
Кристиансунд
03.10.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
9'
S. Nilsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Русенборг
90'
Желтая карточка
Н. Хольм
Замена
Й. Исаксен
️️️️
А. Муколли
87'
82'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
М. Мава
76'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Л. Каллудра
76'
71'
Замена
О. Скарсем
️️️️
П. Вагич
46'
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Э. Сейде
ГОЛ! 1:0!
S. Nilsen
Пас отдал
А. Муколли
9'
Пенальти не реализован!
Б. Бай
2'
1'
Красная карточка
А. Андерссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
13
Бендик Бай
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Русенборг
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
7
Торгил Гьертсен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
3-2-5
34
МакДермотт
3
Асбак
19
5
6
10
Каллудра
14
Мава
98
Муколли
28
Диоп
22
13
Бай
4-1-2-4
18
Андерссон
15
Орн Ейхолфссон
29
Рейтан
3
Аугустинсон
5
Скьельбред
23
Веччиа
35
Сейде
19
Хольс
29
Хольм
2
Вагич
1
Лунд
14
Мава
7
Гьертсен
7
Гьертсен
14
Мава
98
Муколли
6
Исаксен
6
Исаксен
98
Муколли
10
Каллудра
19
Картум
19
Картум
10
Каллудра
35
Сейде
3
Ховланд
3
Ховланд
35
Сейде
5
Скьельбред
20
Тагсет
20
Тагсет
5
Скьельбред
2
Вагич
77
Скарсем
77
Скарсем
2
Вагич
Остались в запасе
Кристиансунд
Русенборг
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Кристиансунд - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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