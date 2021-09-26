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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Викинг
Мольде - Викинг: обзор матча 26 сентября 2021
Мольде
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 2
Завершен
Викинг
33'
Э. Андерсен
71'
О. Омойджуанфо
70'
С. Фридьоунссон
72'
Ш. Паттинама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Викинг
Желтая карточка
М. Бьорнбак
88'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
84'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
О. Брюнхильдсен
84'
72'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Паттинама
Пас отдал
К. Кабран
ГОЛ! 2:1!
О. Омойджуанфо
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Фридьоунссон
65'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
В. Бериша
Желтая карточка
Ш. Синюан
64'
Замена
К. Хауген
️️️️
Б. Риса
61'
39'
Желтая карточка
Д. Стенснесс
ГОЛ! 1:0!
Э. Андерсен
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
33'
Желтая карточка
М. Эйкрем
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
6
Эллингсен
33
Риса
25
Линнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
3-5
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
10
Трипич
28
Фридьоунссон
11
Кабран
3
Веватне
4
Брекало
27
Танген
8
Белл
33
Риса
28
Хауген
28
Хауген
33
Риса
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
17
Брюнхильдсен
98
Зехнини
98
Зехнини
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
20
Паттинама
20
Паттинама
14
Бериша
Остались в запасе
Мольде
Викинг
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Мольде - Викинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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