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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Русенборг
Викинг - Русенборг: обзор матча 29 августа 2021
Викинг
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 1
Завершен
Русенборг
54'
Д. Белл
64'
З. Трипич
45+3'
О. Скарсем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Русенборг
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
З. Трипич
83'
Желтая карточка
З. Трипич
82'
79'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
О. Скарсем
Замена
Д. Стенснесс
️️️️
Х. Танген
76'
Желтая карточка
Д. Белл
73'
ГОЛ! 2:1!
З. Трипич
64'
62'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
П. Вагич
61'
Замена
Э. Сейде
️️️️
К. Хольс
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Кабран
61'
58'
Желтая карточка
П. Вагич
ГОЛ! 1:1!
Д. Белл
54'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
М. Траоре
46'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
К. Лекберг
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
О. Скарсем
40'
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Русенборг
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
1-5
1
Остбю
10
Трипич
8
Белл
16
Лекберг
11
Кабран
24
Траоре
27
Танген
4-1-1-4
1
Хансен
3
Ховланд
18
Андерссон
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
16
Конрадсен
23
Веччиа
77
Скарсем
2
Вагич
19
Хольс
29
Хольм
27
Танген
6
Стенснесс
6
Стенснесс
27
Танген
24
Траоре
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
24
Траоре
11
Кабран
14
Бериша
14
Бериша
11
Кабран
16
Лекберг
11
де Ланлай
11
де Ланлай
16
Лекберг
10
Трипич
26
26
10
Трипич
2
Вагич
5
Скьельбред
5
Скьельбред
2
Вагич
19
Хольс
35
Сейде
35
Сейде
19
Хольс
77
Скарсем
19
Перейра
19
Перейра
77
Скарсем
Остались в запасе
Викинг
Русенборг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Остались в запасе
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Викинг - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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