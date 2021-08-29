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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Мольде
Кристиансунд - Мольде: обзор матча 29 августа 2021
Кристиансунд
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 0
Завершен
Мольде
57'
М. Мава
59'
А. Муколли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Мольде
Замена
️️️️
А. Диоп
90'
+2
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Б. Бай
90'
+1
Замена
Й. Исаксен
️️️️
М. Мава
81'
80'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Эйкрем
80'
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
74'
Замена
М. Гредем
️️️️
С. Грегерсен
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
А. Муколли
71'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Л. Каллудра
70'
64'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
Э. Хуссэйн
64'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 2:0!
А. Муколли
Пас отдал
Л. Каллудра
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Мава
Пас отдал
К. Асбак
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кристиансунд
35
Isak Aalberg
ЦЗ
7
Торгил Гьертсен
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
3-2-5
34
МакДермотт
3
Асбак
5
19
10
Каллудра
6
14
Мава
28
Диоп
13
Бай
98
Муколли
22
4-1-3-2
1
Линде
18
Синюан
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
28
Хауген
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
98
Муколли
7
Гьертсен
7
Гьертсен
98
Муколли
13
Бай
9
Виллумссон
9
Виллумссон
13
Бай
10
Каллудра
19
Картум
19
Картум
10
Каллудра
14
Мава
6
Исаксен
6
Исаксен
14
Мава
8
Хуссэйн
6
Эллингсен
6
Эллингсен
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
2
Грегерсен
28
Гредем
28
Гредем
2
Грегерсен
23
Эйкрем
27
Фофана
27
Фофана
23
Эйкрем
Остались в запасе
Кристиансунд
Мольде
35
Isak Aalberg
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
35
Isak Aalberg
ЦЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Кристиансунд - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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