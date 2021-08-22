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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Лиллестрем
Хаугесунд - Лиллестрем: обзор матча 22 августа 2021
Хаугесунд
22.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 3
Завершен
Лиллестрем
21'
D. Gustafsson
23'
D. Gustafsson
90+2'
U. Tillung Fredriksen (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Лиллестрем
90'
+3
Замена
️️️️
Г. Осен
90'
+3
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
U. Tillung Fredriksen
Желтая карточка
К. Вельде
89'
76'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
Замена
М. Санде
️️️️
С. Лизет
73'
64'
Желтая карточка
D. Gustafsson
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Ндур
61'
60'
Желтая карточка
Э. Гарнас
Замена
Т. Наустдал
️️️️
Т. Педерсен
46'
34'
Желтая карточка
К. Кайринен
23'
ГОЛ! 0:2!
D. Gustafsson
Пас отдал
В. Драгснес
21'
ГОЛ! 0:1!
D. Gustafsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
1-5
2
Теркильдсен
25
Ндур
1
Селвик
99
Вельде
23
Сандберг
23
Лизет
1-5
23
Осен
6
Кайринен
21
Кристиансен
4
Гарнас
5
Огбу
24
Петтерссон
23
Педерсен
20
Наустдал
20
Наустдал
23
Педерсен
25
Ндур
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
25
Ндур
23
Лизет
27
Санде
27
Санде
23
Лизет
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
Остались в запасе
Хаугесунд
Лиллестрем
21
A. Baertelsen
ЦЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
21
A. Baertelsen
ЦЗ
12
Helge Sandvik
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Хаугесунд - Лиллестрем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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