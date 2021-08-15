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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Мольде
Викинг - Мольде: обзор матча 15 августа 2021
Викинг
15.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 2
Завершен
Мольде
66'
К. Кабран
73'
З. Трипич (П)
26'
Б. Риса
39'
Э. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Мольде
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
З. Трипич
86'
76'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
З. Трипич
73'
72'
Желтая карточка
С. Грегерсен
70'
Замена
К. Хауген
️️️️
Б. Риса
ГОЛ! 1:2!
К. Кабран
Пас отдал
Ш. Паттинама
66'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
65'
Замена
️️️️
С. Фридьоунссон
65'
Замена
К. Лекберг
️️️️
М. Траоре
58'
56'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
39'
ГОЛ! 0:2!
Э. Андерсен
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Риса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
4
Tord Johnsen Salte
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
2-5
1
Остбю
10
Трипич
28
Фридьоунссон
23
Викстоль
24
Траоре
11
Кабран
27
Танген
3
Веватне
4-1-3-2
1
Линде
18
Синюан
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
33
Риса
20
Маннсверк
23
Андерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
15
Кнутсон
23
Викстоль
20
Паттинама
20
Паттинама
23
Викстоль
24
Траоре
16
Лекберг
16
Лекберг
24
Траоре
10
Трипич
26
26
10
Трипич
33
Риса
28
Хауген
28
Хауген
33
Риса
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
27
Фофана
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Викинг
Мольде
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
4
Tord Johnsen Salte
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
4
Tord Johnsen Salte
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Викинг - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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