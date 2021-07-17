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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Викинг
Одд - Викинг: обзор матча 17 июля 2021
Одд
17.07.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
3 : 2
Завершен
Викинг
45+2'
М. Андре Кааса
46'
М. Бакенга
68'
М. Бакенга (П)
60'
Х. Танген
73'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Викинг
88'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
Х. Танген
Замена
К. Валлем
️️️️
С. Свендсен
84'
Замена
С. Овусу
️️️️
М. Андре Кааса
84'
73'
ГОЛ! 3:2!
В. Бериша
Пас отдал
З. Трипич
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
М. Бакенга
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Бакенга
68'
Замена
K. Larsen
️️️️
Д. Соренсен
61'
60'
ГОЛ! 2:1!
Х. Танген
Пас отдал
В. Бериша
59'
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
С. Фридьоунссон
ГОЛ! 2:0!
М. Бакенга
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Андре Кааса
Пас отдал
С. Свендсен
45'
+2
Желтая карточка
Э. Рууд
45'
Желтая карточка
Д. Соренсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
28
Соломон Овусу
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
3-1-4-2
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
2
Рууд
1
Йоргенсен
16
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
15
Кааса
7
Свендсен
90
Бакенга
3-1-2-2-2
1
Остбю
3
Веватне
5
Хеггхейм
20
Паттинама
16
Лекберг
10
Трипич
28
Фридьоунссон
27
Танген
11
Кабран
14
Бериша
6
15
Кааса
28
Овусу
28
Овусу
15
Кааса
7
Свендсен
6
Валлем
6
Валлем
7
Свендсен
26
Соренсен
0
0
26
Соренсен
90
Бакенга
9
Лауритсен
9
Лауритсен
90
Бакенга
27
Танген
10
10
27
Танген
28
Фридьоунссон
26
26
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Одд
Викинг
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
2
Херман Хауген
ПЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
2
Херман Хауген
ПЗ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Одд - Викинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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