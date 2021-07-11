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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Лиллестрем
Волеренга - Лиллестрем: обзор матча 11 июля 2021
Волеренга
11.07.2021, воскресенье, 16:30
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 2
Завершен
Лиллестрем
53'
А. Доннум
84'
Х. Удаль
24'
Л. Рангер
43'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Лиллестрем
90'
Замена
K. Havard Eriksen
️️️️
Л. Ольсен
90'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Г. Осен
ГОЛ! 2:2!
Х. Удаль
Пас отдал
А. Доннум
84'
Желтая карточка
И. Насберг
67'
64'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
62'
Желтая карточка
В. Драгснес
ГОЛ! 1:2!
А. Доннум
Пас отдал
О. Сахрауи
53'
46'
Замена
D. Gustafsson
️️️️
У. Матисен
Замена
А. Доннум
️️️️
Т. Кристенсен
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
И. Мэттью
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рангер
Пас отдал
Г. Осен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
3-3-2-2
1
Классон
3
Адекугбе
37
Насберг
2
Борхгревинк
10
Кристенсен
9
Йенсен
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
19
Удаль
4
4-1-2-1-2
21
Кристиансен
2
Рангер
5
Огбу
4
Гарнас
20
Драгснес
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
14
Матисен
2
10
Ольсен
10
Кристенсен
15
Доннум
15
Доннум
10
Кристенсен
10
Ольсен
9
9
10
Ольсен
14
Матисен
7
7
14
Матисен
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
23
Осен
10
10
23
Осен
Остались в запасе
Волеренга
Лиллестрем
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
31
Martin Bergum
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
31
Martin Bergum
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Волеренга - Лиллестрем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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