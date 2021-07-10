Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Кристиансунд
Русенборг - Кристиансунд: обзор матча 10 июля 2021
Русенборг
10.07.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кристиансунд
15'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Кристиансунд
86'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
О. Скарсем
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Э. Тагсет
71'
Замена
Э. Сейде
️️️️
К. Хольс
71'
71'
Замена
А. Муколли
️️️️
S. Nilsen
60'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Ф. Мумбанья
59'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
Л. Каллудра
59'
Замена
A. Coly
️️️️
А. Диоп
25'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
ГОЛ! 1:0!
Д. Исламович
Пас отдал
К. Хольс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
2-4-3
1
Хансен
3
Ховланд
29
Рейтан
15
Хофф
6
Теттей
16
Закариассен
20
Тагсет
9
Исламович
19
Хольс
19
Видесхейм-Пауль
2-5-3
34
МакДермотт
5
3
Асбак
77
Скарсем
6
10
Каллудра
7
Гьертсен
28
Диоп
29
Мумбанья
77
22
20
Тагсет
16
Конрадсен
16
Конрадсен
20
Тагсет
19
Хольс
35
Сейде
35
Сейде
19
Хольс
10
Каллудра
19
Картум
19
Картум
10
Каллудра
22
98
Муколли
98
Муколли
22
28
Диоп
19
19
28
Диоп
77
Скарсем
9
Виллумссон
9
Виллумссон
77
Скарсем
29
Мумбанья
15
Кастрати
15
Кастрати
29
Мумбанья
Остались в запасе
Русенборг
Кристиансунд
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
30
Elia Hadaya
ЦФ
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Русенборг - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Кристиансунд
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+