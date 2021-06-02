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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Шотландия
Нидерланды - Шотландия: обзор матча 02 июня 2021
Нидерланды
02.06.2021, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Шотландия
17'
М. Депай
89'
М. Депай
11'
Д. Хендри
64'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Шотландия
ГОЛ! 2:2!
М. Депай
89'
81'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Д. Тернбулл
69'
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
Э. Робертсон
69'
Замена
С. Маккена
️️️️
К. Тирни
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Тимбер
69'
Замена
К. Промес
️️️️
В. Вегхорст
69'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
О. Вейндал
69'
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Нисбет
Пас отдал
Э. Робертсон
62'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Л. Купер
61'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Форрест
61'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Л. Дайкс
Желтая карточка
М. де Лигт
42'
Замена
Д. Классен
️️️️
Ф. де Йонг
31'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Вейналдум
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
Д. Вейналдум
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендри
Пас отдал
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Шотландия
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Билли Гилмор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
3-1-3-2
13
Крул
5
Вейндал
12
Тимбер
6
де Лигт
3
де Рон
21
де Йонг
8
Вейналдум
22
Дюмфрис
10
Депай
9
Вегхорст
4-3-2-1
6
Тирни
13
Хендри
16
Купер
3
Робертсон
17
Армстронг
8
МакГрегор
18
Тернбулл
25
Форрест
11
Кристи
9
Дайкс
21
де Йонг
14
Классен
14
Классен
21
де Йонг
5
Вейндал
12
ван Анхолт
12
ван Анхолт
5
Вейндал
8
Вейналдум
8
Гравенберх
8
Гравенберх
8
Вейналдум
12
Тимбер
11
Бергейс
11
Бергейс
12
Тимбер
9
Вегхорст
11
Промес
11
Промес
9
Вегхорст
де Врей
9
де Йонг
9
де Йонг
де Врей
25
Форрест
20
Фрейзер
20
Фрейзер
25
Форрест
3
Робертсон
15
Тэйлор
15
Тэйлор
3
Робертсон
6
Тирни
16
Маккена
16
Маккена
6
Тирни
16
Купер
15
Галлахер
15
Галлахер
16
Купер
18
Тернбулл
8
Гилмор
8
Гилмор
18
Тернбулл
9
Дайкс
17
Нисбет
17
Нисбет
9
Дайкс
Остались в запасе
Нидерланды
Шотландия
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Марко Бизот
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
21
Джон МакЛафлин
ВР
4
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Марко Бизот
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон МакЛафлин
ВР
4
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Нидерланды - Шотландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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