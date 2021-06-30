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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Лиллестрем
Бранн - Лиллестрем: обзор матча 30 июня 2021
Бранн
30.06.2021, среда, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лиллестрем
58'
Д. Бамба
87'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Лиллестрем
Замена
Y. Sane
️️️️
Р. Тэйлор
89'
Замена
В. Форрен
️️️️
У. Кольскоген
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольсен
Замена
О. Бломберг
️️️️
П. Странд
76'
68'
Желтая карточка
Л. Рангер
60'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Ф. Крогстад
60'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
У. Матисен
ГОЛ! 1:0!
Д. Бамба
Пас отдал
Р. Кристиансен
58'
Замена
Д. Бамба
️️️️
M. Simba
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Бранн
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
Лиллестрем
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
3-3-5
24
Странд
24
Кристиансен
24
Кольскоген
10
Бармен
20
Расмуссен
21
Тэйлор
19
24
15
70
23
4-1-2-1-2
21
Кристиансен
2
Рангер
5
Огбу
4
Гарнас
20
Драгснес
18
Мэттью
27
Крогстад
23
Осен
14
Матисен
7
10
Ольсен
70
99
Бамба
99
Бамба
70
24
Кольскоген
4
Форрен
4
Форрен
24
Кольскоген
24
Странд
11
Бломберг
11
Бломберг
24
Странд
21
Тэйлор
19
19
21
Тэйлор
27
Крогстад
6
Кайринен
6
Кайринен
27
Крогстад
14
Матисен
23
Свендсен
23
Свендсен
14
Матисен
Остались в запасе
Бранн
Лиллестрем
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Бранн - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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