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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сандефьорд
Стремсгодсет - Сандефьорд: обзор матча 24 июня 2021
Стремсгодсет
24.06.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
4 : 0
Завершен
Сандефьорд
16'
D. Tchamba
25'
Й. Хове
33'
Ф. Фрайдей
48'
Ф. Фрайдей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Сандефьорд
Пенальти не реализован!
М. Мава
90'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Ф. Фрайдей
78'
Желтая карточка
Х. Стеневик
77'
Замена
К. Красники
️️️️
Й. Хове
71'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
Г. Штенгель
71'
Желтая карточка
Г. Штенгель
53'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Х. Стеневик
48'
46'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
М. Хаакенстад
46'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
46'
Замена
Э. Бренден
️️️️
В. Куртович
39'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фрайдей
33'
ГОЛ! 2:0!
Й. Хове
Пас отдал
Г. Штенгель
25'
ГОЛ! 1:0!
D. Tchamba
Пас отдал
Л. Вильсвик
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
24
Хармит Сингх
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
21
Prosper Mendy
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Сандефьорд
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-2-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
18
14
Мава
9
Фрайдей
20
Майгаард
23
3-1-1-1-5
5
Вембангомо
25
Фальшенер
2
Хаакенстад
19
Куртович
24
Сингх
99
Хансен
1
5
10
7
9
Тветер
9
Фрайдей
11
11
9
Фрайдей
10
Штенгель
18
Ипалибо
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
8
Красники
8
Красники
8
Хове
19
Куртович
15
Бренден
15
Бренден
19
Куртович
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
2
Хаакенстад
7
Ньенету
7
Ньенету
2
Хаакенстад
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сандефьорд
21
Prosper Mendy
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
92
Frederik Due
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
21
Prosper Mendy
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Сандефьорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
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Стремсгодсет
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
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2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
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Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
1
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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