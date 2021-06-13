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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Волеренга
Викинг - Волеренга: обзор матча 13 июня 2021
Викинг
13.06.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
4 : 1
Завершен
Волеренга
45+3'
В. Бериша
57'
В. Бериша (П)
73'
С. Фридьоунссон
90'
Ш. Паттинама
36'
Х. Удаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Волеренга
90'
+1
Желтая карточка
А. Лаюни
ГОЛ! 4:1!
Ш. Паттинама
Пас отдал
В. Бериша
90'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
К. Кабран
89'
Желтая карточка
I. AustbÃ¸
88'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
З. Трипич
84'
82'
Замена
M. Johnsrud
️️️️
B. Skaret
Желтая карточка
З. Трипич
81'
Замена
Х. Танген
️️️️
С. Фридьоунссон
80'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
74'
ГОЛ! 3:1!
С. Фридьоунссон
Пас отдал
В. Бериша
73'
67'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
И. Насберг
65'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
60'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Бериша
57'
54'
Желтая карточка
B. Skaret
ГОЛ! 1:1!
В. Бериша
45'
+3
Желтая карточка
В. Бериша
42'
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Удаль
Пас отдал
А. Доннум
28'
Желтая карточка
И. Насберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
27
Харальд Танген
АП
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-1-2-1-4
3
Веватне
5
Хеггхейм
28
Себулонсен
8
Белл
28
Фридьоунссон
10
Трипич
11
Кабран
1
14
Бериша
9
6
2-5-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
9
Йенсен
15
Доннум
16
Бьордал
7
Майре
10
Кристенсен
14
Лаюни
19
Удаль
13
11
Кабран
20
Паттинама
20
Паттинама
11
Кабран
28
Фридьоунссон
27
Танген
27
Танген
28
Фридьоунссон
10
Трипич
11
де Ланлай
11
де Ланлай
10
Трипич
13
16
16
13
37
Насберг
11
Сахрауи
11
Сахрауи
37
Насберг
Остались в запасе
Викинг
Волеренга
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
41
Trym Solvberg Ur
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Викинг - Волеренга
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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