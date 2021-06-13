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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Хаугесунд
Лиллестрем - Хаугесунд: обзор матча 13 июня 2021
Лиллестрем
13.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
24'
Л. Ольсен
43'
Л. Ольсен (П)
21'
С. Лизет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Хаугесунд
Желтая карточка
Э. Гарнас
90'
+6
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Санде
90'
Замена
М. Санде
️️️️
С. Лизет
Замена
D. Gustafsson
️️️️
Г. Осен
89'
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
88'
Желтая карточка
И. Мэттью
79'
79'
Красная карточка
А. Ндур
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
У. Матисен
74'
72'
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
А. Столас
Пенальти не реализован!
К. Кайринен
47'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Ольсен
43'
42'
Желтая карточка
А. Столас
26'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
К. Кайринен
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Лизет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Лиллестрем
1
Алекс Кранинкс
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Хаугесунд
25
Алиун Ндур
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Кристиансен
4
Гарнас
5
Огбу
22
Слердаль
20
Драгснес
18
Мэттью
2
Рангер
6
Кайринен
23
Осен
14
Матисен
10
Ольсен
3-3-2-2
1
Селвик
16
Хансен
3
Кнудсен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
23
Столас
23
Сандберг
99
Вельде
25
Ваджи
23
Лизет
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
23
Осен
7
7
23
Осен
14
Матисен
10
10
14
Матисен
23
Столас
12
12
23
Столас
23
Лизет
27
Санде
27
Санде
23
Лизет
Остались в запасе
Лиллестрем
Хаугесунд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Арне Эрландсен
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЛВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЛВ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Лиллестрем - Хаугесунд
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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