Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Одд
Кристиансунд - Одд: обзор матча 12 июня 2021
Кристиансунд
12.06.2021, суббота, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
2 : 0
Завершен
Одд
62'
С. Эрик Картум
90+1'
А. Муколли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Одд
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
А. Муколли
90'
+1
Замена
P. Erik Ulvestad
️️️️
С. Эрик Картум
83'
Желтая карточка
P. Erik Ulvestad
82'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
О. Скарсем
74'
Замена
А. Муколли
️️️️
Т. Гьертсен
74'
Замена
D. Peter Ulvestad
️️️️
А. Диоп
74'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Мумбанья
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Эрик Картум
Пас отдал
О. Скарсем
62'
27'
Замена
K. Larsen
️️️️
К. Валлем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ВР
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
2-5-1-2
34
МакДермотт
19
3
Асбак
19
Картум
28
Диоп
6
7
Гьертсен
77
Скарсем
13
Бай
22
29
Мумбанья
2-2-3-1-2
1
Россбах
4
Бьортуфт
25
Китолано
28
Овусу
1
Йоргенсен
16
Китолано
15
Кааса
6
Леквен
6
Валлем
7
Свендсен
9
Лауритсен
19
Картум
23
23
19
Картум
7
Гьертсен
98
Муколли
98
Муколли
7
Гьертсен
28
Диоп
5
5
28
Диоп
77
Скарсем
10
Каллудра
10
Каллудра
77
Скарсем
29
Мумбанья
9
Виллумссон
9
Виллумссон
29
Мумбанья
6
Валлем
0
0
6
Валлем
Остались в запасе
Кристиансунд
Одд
77
Amin Askar
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
5
Бент Сермо
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
77
Amin Askar
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
5
Бент Сермо
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ВР
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Кристиансунд - Одд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Кристиансунд
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+