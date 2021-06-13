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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Бранн
Сарпсборг 08 - Бранн: обзор матча 13 июня 2021
Сарпсборг 08
13.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
0 : 0
Завершен
Бранн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Бранн
76'
Желтая карточка
Д. Бамба
72'
Замена
D. Alexander Pedersen
️️️️
У. Кольскоген
37'
Желтая карточка
K. Skaanes
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3-1-5
4
Утвик
6
Дюрестам
3
Наэсс
6
Салетрос
6
28
Коне
7
16
2
4-3-4
24
Кольскоген
4
Форрен
24
Кристиансен
24
Странд
10
Бармен
20
Расмуссен
25
Йенсен Вассберг
99
Бамба
19
Хеггебе
24
19
24
Кольскоген
23
23
24
Кольскоген
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Бранн
10
Рашад Мухаммед
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Маркус Петтерсен
ВР
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
10
Рашад Мухаммед
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Сарпсборг 08 - Бранн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
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