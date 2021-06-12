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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Мольде
Сандефьорд - Мольде: обзор матча 12 июня 2021
Сандефьорд
12.06.2021, суббота, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
17'
К. Хауген (АГ)
3'
К. Хауген
61'
О. Омойджуанфо
69'
К. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Мольде
90'
+2
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
74'
Замена
В. Куртович
️️️️
E. Valles
74'
Желтая карточка
М. Валес
71'
69'
ГОЛ! 1:3!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Андерсен
61'
ГОЛ! 1:2!
О. Омойджуанфо
45'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Хауген
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Хауген
Пас отдал
Э. Хестад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Мольде
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
2-2-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
24
Сингх
3
Валес
99
Хансен
7
9
Тветер
4
10
5
3-1-1-3-2
31
Петерсен
15
Бьорнбак
18
Синюан
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
4
19
Куртович
19
Куртович
4
7
Ньенету
7
Ньенету
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Андерсен
23
Андерсен
23
Эйкрем
Остались в запасе
Сандефьорд
Мольде
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
8
Ze Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
8
Ze Eduardo
ЦФ
Остались в запасе
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Сандефьорд - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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