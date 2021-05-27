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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Русенборг
Сандефьорд - Русенборг: обзор матча 27 мая 2021
Сандефьорд
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
51'
К. Хансен
35'
Э. Ховланд
90+3'
Г. Молинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Русенборг
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Г. Молинс
Пас отдал
К. Закариассен
88'
Желтая карточка
Д. Исламович
85'
Замена
Г. Молинс
️️️️
К. Хольс
Желтая карточка
М. Валес
83'
Замена
Х. Сингх
️️️️
E. Valles
75'
68'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Сейде
60'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Э. Тагсет
ГОЛ! 1:1!
К. Хансен
51'
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ховланд
Пас отдал
Э. Тагсет
Замена
К. Хансен
️️️️
Ф. Ньенету
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
7
Marcos Celorrio
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1-2-1-5
5
Вембангомо
15
Бренден
3
Валес
7
Ньенету
10
7
9
Тветер
4
5
4-3-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
25
Сербечич
18
Андерссон
16
Закариассен
15
Хофф
20
Тагсет
35
Сейде
19
Хольс
9
Исламович
4
24
Сингх
24
Сингх
4
7
Ньенету
99
Хансен
99
Хансен
7
Ньенету
20
Тагсет
5
Скьельбред
5
Скьельбред
20
Тагсет
19
Хольс
10
Молинс
10
Молинс
19
Хольс
35
Сейде
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
35
Сейде
Остались в запасе
Сандефьорд
Русенборг
7
Marcos Celorrio
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
Остались в запасе
7
Marcos Celorrio
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Остались в запасе
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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