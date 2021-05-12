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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Волеренга
Бранн - Волеренга: обзор матча 12 мая 2021
Бранн
12.05.2021, среда, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
0 : 3
Завершен
Волеренга
66'
О. Сахрауи
89'
А. Доннум
90+1'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Волеренга
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Доннум
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Доннум
84'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
79'
Замена
Ф. Майре
️️️️
А. Лаюни
Замена
M. Simba
️️️️
Р. Тэйлор
76'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
J. Tveita
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
О. Сахрауи
Пас отдал
А. Доннум
59'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
F. Moller Delaveris
️️️️
О. Бломберг
46'
45'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Бранн
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-2-2-1-3
4
Форрен
24
Кольскоген
24
Кристиансен
24
Странд
4
Грегор
10
Бармен
21
Тэйлор
11
Бломберг
1
99
Бамба
15
3-4-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
9
Йенсен
16
Бьордал
15
Доннум
10
Кристенсен
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
4
15
20
Расмуссен
20
Расмуссен
15
11
Бломберг
15
15
11
Бломберг
21
Тэйлор
70
70
21
Тэйлор
10
Кристенсен
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Кристенсен
14
Лаюни
7
Майре
7
Майре
14
Лаюни
Остались в запасе
Бранн
Волеренга
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Бранн - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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