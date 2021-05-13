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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Викинг
Русенборг - Викинг: обзор матча 13 мая 2021
Русенборг
13.05.2021, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
5 : 0
Завершен
Викинг
25'
М. Хенриксен
45+5'
С. Веччиа
58'
Х. Орн Ейхолфссон
71'
К. Закариассен
74'
Г. Молинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Викинг
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Э. Сейде
88'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
С. Веччиа
80'
77'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
В. Бериша
ГОЛ! 5:0!
Г. Молинс
Пас отдал
К. Хольс
74'
ГОЛ! 4:0!
К. Закариассен
Пас отдал
К. Хольс
71'
64'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
63'
Замена
З. Трипич
️️️️
К. Кабран
61'
Желтая карточка
К. Лекберг
ГОЛ! 3:0!
Х. Орн Ейхолфссон
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
58'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Д. Исламович
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Веччиа
Пас отдал
А. Андерссон
45'
+5
Замена
К. Хольс
️️️️
М. Хенриксен
33'
Желтая карточка
Д. Исламович
29'
27'
Замена
Х. Танген
️️️️
С. Фридьоунссон
ГОЛ! 1:0!
М. Хенриксен
Пас отдал
Д. Исламович
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Викинг
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
29
Рейтан
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
18
Андерссон
16
Закариассен
15
Хофф
7
Хенриксен
23
Веччиа
9
Исламович
35
Сейде
3-2-1-1-4
18
Бьорсхол
5
Хеггхейм
3
Веватне
8
Белл
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
11
Кабран
14
Бериша
6
9
1
23
Веччиа
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
23
Веччиа
35
Сейде
20
Тагсет
20
Тагсет
35
Сейде
9
Исламович
10
Молинс
10
Молинс
9
Исламович
7
Хенриксен
19
Хольс
19
Хольс
7
Хенриксен
14
Бериша
20
Паттинама
20
Паттинама
14
Бериша
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
28
Фридьоунссон
27
Танген
27
Танген
28
Фридьоунссон
11
Кабран
10
Трипич
10
Трипич
11
Кабран
Остались в запасе
Русенборг
Викинг
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Русенборг - Викинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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