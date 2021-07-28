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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Сарпсборг 08
Лиллестрем - Сарпсборг 08: обзор матча 28 июля 2021
Лиллестрем
28.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
55'
К. Кайринен
58'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Сарпсборг 08
90'
+2
Желтая карточка
М. Дюрестам
90'
+1
Желтая карточка
И. Коне
Замена
У. Матисен
️️️️
Т. Свендсен
78'
75'
Замена
Э. Вихне
️️️️
B. Kantie Karamoko
72'
Желтая карточка
Н. Наэсс
66'
Желтая карточка
J. Thomassen
63'
Замена
E. Palsson
️️️️
Д. Линдсет
63'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
М. Офкир
ГОЛ! 2:0!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Кайринен
Пас отдал
Г. Осен
55'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Ф. Крогстад
46'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
D. Gustafsson
46'
27'
Желтая карточка
M. Odegaard
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
20
Ветле Драгснес
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
1-5
23
Осен
27
Крогстад
21
Кристиансен
10
Ольсен
18
Мэттью
7
1-5
6
Салетрос
10
Линдсет
6
Дюрестам
3
5
4
Утвик
7
23
Свендсен
23
Свендсен
7
Свендсен
14
Матисен
14
Матисен
Свендсен
27
Крогстад
6
Кайринен
6
Кайринен
27
Крогстад
3
32
Вихне
32
Вихне
3
11
Офкир
7
7
11
Офкир
10
Линдсет
6
6
10
Линдсет
Остались в запасе
Лиллестрем
Сарпсборг 08
22
Филип Слердаль
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Лиллестрем - Сарпсборг 08
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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