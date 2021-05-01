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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Росс Каунти
Данди Юнайтед - Росс Каунти: обзор матча 01 мая 2021
Данди Юнайтед
01.05.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Росс Каунти
24'
Д. Уайт
28'
А. Яковитти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Росс Каунти
90'
+1
Замена
C. Lakin
️️️️
M. Gardyne
76'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
Б. Спиттал
74'
Желтая карточка
I. Vigurs
Замена
F. Hoti
️️️️
Ж. Фукс
73'
71'
Желтая карточка
Б. Спиттал
Замена
L. Chalmers
️️️️
M. McNulty
58'
Замена
L. Appere
️️️️
Л. Шенклэнд
58'
Замена
P. Pawlett
️️️️
И. Харкс
57'
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Яковитти
Пас отдал
J. Naismith
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уайт
Пас отдал
Б. Спиттал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
7
Жеандо Фукс
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
1-2-1-5
25
Эдвардс
66
Батчер
7
Фукс
6
Харкс
36
19
10
Кларк
7
Шенклэнд
3
3-4-3
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
21
5
Ельде
11
22
Тиллсон
16
Спиттал
10
Келли
7
6
10
Уайт
36
23
23
36
7
Шенклэнд
9
9
7
Шенклэнд
6
Харкс
8
8
6
Харкс
7
Фукс
14
14
7
Фукс
16
Спиттал
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
16
Спиттал
7
8
8
7
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Росс Каунти
6
Марк Коннолли
ЦЗ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
6
Марк Коннолли
ЦЗ
3
Adrian Spörle
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Ross Doohan
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Данди Юнайтед - Росс Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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