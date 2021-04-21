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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Сент-Миррен
Росс Каунти - Сент-Миррен: обзор матча 21 апреля 2021
Росс Каунти
21.04.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Сент-Миррен
18'
Д. Уайт
50'
Л. Эрвин
71'
I. Durmus
90+2'
Д. МакГрат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Сент-Миррен
90'
+4
Замена
Д. Финлейсон
️️️️
Р. Тейт
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. МакГрат
Замена
О. Шоу
️️️️
R. Draper
82'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
J. Naismith
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
I. Durmus
Пас отдал
C. Quaner
68'
Замена
C. Quaner
️️️️
K. Dennis
68'
Замена
K. McAllister
️️️️
J. Henderson
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
M. Gardyne
67'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
B. McKay
67'
Замена
J. Hylton
️️️️
I. Vigurs
67'
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Эрвин
Пас отдал
Р. Тейт
ГОЛ! 1:0!
Д. Уайт
Пас отдал
Д. Тиллсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Ross Draper
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
3
Brandon Mason
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
23
Collin Quaner
ЦФ
4-3-3
1
Лэйдлоу
5
Ельде
21
15
Уотсон
4
Яковитти
6
11
22
Тиллсон
7
9
10
Уайт
3-2-2-3
31
Анвик
8
15
22
Фрэйзер
5
Шонесси
2
Тейт
17
МакГрат
11
94
Эрвин
17
9
7
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
9
12
Пэтон
12
Пэтон
9
21
16
Спиттал
16
Спиттал
21
6
18
Шоу
18
Шоу
6
11
14
14
11
2
Тейт
19
Финлейсон
19
Финлейсон
2
Тейт
17
7
7
17
9
23
23
9
Остались в запасе
Росс Каунти
Сент-Миррен
10
Стефен Келли
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
25
Джо Хилтон
ВР
Главный тренер
Джим МакИнтайр
3
Brandon Mason
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
10
Стефен Келли
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
25
Джо Хилтон
ВР
Остались в запасе
3
Brandon Mason
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Росс Каунти - Сент-Миррен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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