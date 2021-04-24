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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Санкт-Пельтен
Рид - Санкт-Пельтен: обзор матча 24 апреля 2021
Рид
24.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
51'
А. Байич
70'
М. Зигль
62'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Санкт-Пельтен
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
85'
77'
Желтая карточка
K. Schulz
71'
Замена
D. Schutz
️️️️
Т. Бут
71'
Замена
С. Тетте
️️️️
Р. Любичич
ГОЛ! 2:1!
М. Зигль
70'
69'
Желтая карточка
M. Steinwender
62'
ГОЛ! 1:1!
L.
Пас отдал
D. Hugy
Замена
Л. Мейсль
️️️️
Д. Оффенбахер
58'
Замена
T. Reifeltshammer
️️️️
М. Груль
58'
53'
Замена
А. Шмидт
️️️️
G. Davies
ГОЛ! 1:0!
А. Байич
Пас отдал
С. Нутц
51'
46'
Замена
D. Luxbacher
️️️️
M. Maranda
Замена
M. Canadi
️️️️
C. Reiner
46'
30'
Желтая карточка
P. Pokorný
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
0
G. Davies
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
2-5-1-2
1
Радлингер
3
Боатенг
5
22
Нутц
8
Оффенбахер
4
Зигль
6
Лакнер
12
Байич
18
Груль
10
Вайссмайер
6
3-4-3
1
5
Блауэнштайнер
33
15
10
Любичич
44
0
18
Бут
3
24
15
18
Груль
28
28
18
Груль
12
Байич
11
11
12
Байич
6
8
8
6
8
Оффенбахер
55
Мейсль
55
Мейсль
8
Оффенбахер
18
Бут
20
20
18
Бут
15
10
10
15
10
Любичич
10
Тетте
10
Тетте
10
Любичич
0
13
Шмидт
13
Шмидт
0
Остались в запасе
Рид
Санкт-Пельтен
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Санкт-Пельтен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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