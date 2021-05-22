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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Тироль
Зальцбург - Тироль: обзор матча 22 мая 2021
Зальцбург
22.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
4 : 0
Завершен
Тироль
8'
Бернардо
26'
М. Бериша
43'
М. Бериша (П)
66'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Тироль
88'
Замена
S. Hager
️️️️
Ж. Рогель
Желтая карточка
Бернардо
87'
77'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Р. Смит
Замена
П. Дака
️️️️
А. Рамальо
74'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Бериша
69'
ГОЛ! 4:0!
М. Бериша
Пас отдал
Б. Ааронсон
66'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Р. Кристенсен
65'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Н. Окафор
64'
63'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
B. Pranter
63'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Z. Dedic
63'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
J. Naschberger
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Бериша
43'
38'
Желтая карточка
Ж. Рогель
ГОЛ! 2:0!
М. Бериша
Пас отдал
Б. Ааронсон
26'
15'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
ГОЛ! 1:0!
Бернардо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
3-2-1-2-2
58
Мантль
13
Бернардо
5
Рамальо
28
Соле
17
Ульмер
5
Кристенсен
16
Юнузович
14
Адейеми
11
Ааронсон
20
Бериша
19
Окафор
3-4-3
13
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
21
Рогель
6
Пецос
0
8
Смит
8
Фредериксен
0
14
5
Кристенсен
29
Фаркаш
29
Фаркаш
5
Кристенсен
19
Окафор
12
Мвепу
12
Мвепу
19
Окафор
5
Рамальо
27
Дака
27
Дака
5
Рамальо
20
Бериша
20
Койта
20
Койта
20
Бериша
0
11
Анселм
11
Анселм
0
21
Рогель
0
0
21
Рогель
8
Смит
16
Геллес
16
Геллес
8
Смит
0
33
Ридер
33
Ридер
0
14
0
0
14
Остались в запасе
Зальцбург
Тироль
4
Мохамед Камара
ОП
23
Чикан Станкович
ВР
33
Александр Вальке
ВР
29
Kerber Felix
ЦФ
25
Фердинанд Освальд
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
4
Мохамед Камара
ОП
23
Чикан Станкович
ВР
33
Александр Вальке
ВР
Остались в запасе
29
Kerber Felix
ЦФ
25
Фердинанд Освальд
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Зальцбург - Тироль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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