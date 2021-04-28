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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рапид
Тироль - Рапид: обзор матча 28 апреля 2021
Тироль
28.04.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
2 : 3
Завершен
Рапид
51'
М. Барач (АГ)
72'
Т. Анселм
5'
К. Кнасмюллнер
55'
К. Аразе
76'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Рапид
90'
+1
Желтая карточка
Д. Любичич
90'
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
Т. Шик
89'
Желтая карточка
С. Граховац
Замена
F. Toplitsch
️️️️
S. Hager
85'
76'
ГОЛ! 2:3!
Т. Фонтас
Пас отдал
Т. Шик
ГОЛ! 2:2!
Т. Анселм
72'
64'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
64'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
Замена
Д. Шнегг
️️️️
Ф. Ридер
60'
57'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Аразе
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Аразе
Пас отдал
Т. Шик
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Барач
51'
Желтая карточка
S. Hager
46'
Замена
Т. Анселм
️️️️
B. Pranter
46'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Р. Смит
46'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Пецос
46'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Кнасмюллнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
0
B. Soares
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
12
Simon Beccari
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-5-1-1
13
0
3
Гугганиг
26
43
6
Пецос
33
Ридер
0
21
Рогель
8
Смит
8
Фредериксен
4-1-3-2
30
Штребингер
44
Барач
12
Граймль
30
Стойкович
31
Ульманн
21
Любичич
28
Кнасмюллнер
13
Шик
21
Петрович
36
Аразе
9
Кара
0
11
Анселм
11
Анселм
0
6
Пецос
14
14
6
Пецос
8
Смит
16
Геллес
16
Геллес
8
Смит
0
0
0
0
33
Ридер
23
Шнегг
23
Шнегг
33
Ридер
36
Аразе
11
Фонтас
11
Фонтас
36
Аразе
13
Шик
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
13
Шик
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
Тироль
Рапид
12
Simon Beccari
ЦФ
0
B. Soares
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
12
Simon Beccari
ЦФ
0
B. Soares
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Тироль - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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