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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Тироль
Рапид - Тироль: обзор матча 25 апреля 2021
Рапид
25.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Тироль
21'
Р. Бехоунек (АГ)
81'
Ю. Демир
84'
Ю. Демир
86'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Тироль
90'
+1
Замена
F. Buchacher
️️️️
Д. Шнегг
90'
+1
Замена
B. Soares
️️️️
Т. Пецос
ГОЛ! 4:0!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Шик
86'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Демир
84'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Демир
Пас отдал
Э. Кара
81'
80'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
Ф. Кох
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
78'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
78'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
78'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
М. Ритцмайер
66'
62'
Замена
Р. Смит
️️️️
B. Pranter
62'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ф. Ридер
Желтая карточка
К. Кнасмюллнер
59'
53'
Желтая карточка
N. Celic
Замена
Л. Граймль
️️️️
М. Хофманн
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Бехоунек
21'
18'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Тироль
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
12
Simon Beccari
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
29
Stefan Lauf
ЦФ
4-1-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
36
Аразе
9
Кара
3-5-1-1
13
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
43
33
Ридер
0
6
Пецос
23
Шнегг
8
Фредериксен
28
Хофманн
12
Граймль
12
Граймль
28
Хофманн
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
8
Ритцмайер
11
Фонтас
11
Фонтас
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
0
8
Смит
8
Смит
0
33
Ридер
14
14
33
Ридер
23
Шнегг
26
26
23
Шнегг
6
Пецос
0
0
6
Пецос
24
Кох
0
0
24
Кох
Остались в запасе
Рапид
Тироль
25
Пауль Гартлер
ВР
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
12
Simon Beccari
ЦФ
29
Stefan Lauf
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Beccari
ЦФ
29
Stefan Lauf
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рапид - Тироль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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