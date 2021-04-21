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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Зальцбург
Тироль - Зальцбург: обзор матча 21 апреля 2021
Тироль
21.04.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
3 : 2
Завершен
Зальцбург
29'
Н. Фредериксен
77'
Н. Фредериксен
89'
Р. Смит
12'
Э. Мвепу
58'
Б. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Зальцбург
Замена
S. Lauf
️️️️
Н. Фредериксен
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Р. Смит
Пас отдал
Ж. Рогель
89'
80'
Замена
Л. Сучич
️️️️
К. Адейеми
ГОЛ! 2:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Ж. Рогель
77'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
71'
Замена
Р. Смит
️️️️
B. Pranter
70'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ф. Ридер
67'
65'
Желтая карточка
Э. Мвепу
58'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ааронсон
Пас отдал
К. Адейеми
46'
Замена
З. Юнузович
️️️️
А. Бернед
46'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Н. Окафор
46'
Замена
П. Дака
️️️️
М. Бериша
Желтая карточка
B. Pranter
32'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фредериксен
Пас отдал
N. Celic
29'
19'
Желтая карточка
Бернардо
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мвепу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Тироль
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
12
Simon Beccari
ЦФ
29
Stefan Lauf
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
3-5-1-1
13
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
23
Шнегг
6
Пецос
43
0
21
Рогель
33
Ридер
8
Фредериксен
4-3-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
13
Бернардо
5
Рамальо
17
Ульмер
13
Зайвальд
12
Мвепу
24
Бернед
14
Адейеми
20
Бериша
19
Окафор
33
Ридер
14
14
33
Ридер
0
8
Смит
8
Смит
0
8
Фредериксен
29
29
8
Фредериксен
19
Окафор
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Окафор
24
Бернед
16
Юнузович
16
Юнузович
24
Бернед
14
Адейеми
24
Сучич
24
Сучич
14
Адейеми
20
Бериша
27
Дака
27
Дака
20
Бериша
Остались в запасе
Тироль
Зальцбург
12
Simon Beccari
ЦФ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
12
Simon Beccari
ЦФ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Зальцбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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