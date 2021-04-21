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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Оденсе
Ольборг - Оденсе: обзор матча 21 апреля 2021
Ольборг
21.04.2021, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
3 : 2
Завершен
Оденсе
8'
Т. ван Верт
55'
А. Андерсен (АГ)
87'
Т. Прица
66'
A. Simon Okosun
90+2'
А. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Оденсе
Желтая карточка
Л. Андерсен
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Андерсен
Желтая карточка
Д. Гранли
89'
ГОЛ! 3:1!
Т. Прица
Пас отдал
Л. Андерсен
87'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
М. Кристенсен
80'
79'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
R. Laursen
79'
Замена
M. Fenger
️️️️
J. Thomasen
79'
Замена
М. Опондо
️️️️
Б. Кадрии
76'
Желтая карточка
J. Skjelvik
Пенальти не реализован!
К. Куск
73'
66'
ГОЛ! 2:1!
A. Simon Okosun
Пас отдал
J. Skjelvik
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Росс
63'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
R.
63'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Андерсен
55'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Я. Нильсен
46'
41'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
J. Drachmann
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. ван Верт
41'
Пенальти не реализован!
И. Фоссум
28'
17'
Замена
Э. Сабби
️️️️
А. Элис Трандарсон
ГОЛ! 1:0!
Т. ван Верт
Пас отдал
Я. Нильсен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Rufo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
6
Мальте Хойхольт
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
28
Christian Vestergaard
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
3-2-2-4
5
Теланнер
2
Паллесен
3
Нильсен
2
Росс
4
Гранли
8
Фоссум
26
Кристенсен
10
9
ван Верт
35
Ринне
7
Куск
4-4-2
30
3
2
4
30
Андерсен
18
21
Трандарсон
23
9
Кадрии
8
11
Жебали
3
Нильсен
35
35
3
Нильсен
9
ван Верт
22
Прица
22
Прица
9
ван Верт
26
Кристенсен
6
Хойхольт
6
Хойхольт
26
Кристенсен
2
Росс
10
Берстинг
10
Берстинг
2
Росс
10
25
Андерсен
25
Андерсен
10
8
6
6
8
9
Кадрии
11
Опондо
11
Опондо
9
Кадрии
21
Трандарсон
11
Сабби
11
Сабби
21
Трандарсон
18
9
9
18
4
26
26
4
Остались в запасе
Ольборг
Оденсе
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
28
Christian Vestergaard
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
28
Christian Vestergaard
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Ольборг - Оденсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
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2021.01.21 19:55
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
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2020.02.03 23:23
3
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2020.02.01 15:19
2
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2020.02.01 12:48
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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